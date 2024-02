“La Notte dei Desideri” | cinque chef stellati per la cena di beneficenza targata Rotary Club

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si chiama “Ladei” e non è un caso.grandie medaglie d’oro saranno uniti da un unico intento: la solidarietà. Sì, perchè durante ladiorganizzata dalCampania-Napoli sarà donata una moto utile all’associazione La MotoTerapia TM impegnata con i bambini e ragazzi autistici: la moto sarà, infatti, fondamentale per consentire all’associazione di continuare la sua importante attività di sostegno ai bambini con autismo e disabilità. Inoltre, si tratta di un mezzo alimentato con energia elettrica, ecologica e funzionale. “Dalla sinergia e dalla maestria dipluripremiati nasceranno piatti in grado di emozionare anima e palato. Oltre ...