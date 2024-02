La miniera d’oro crolla in diretta social | decine di morti e dispersi nella giungla – VIDEO

In Venezuela almeno 15 persone sono morte nel crollo di una miniera doro illegale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E’ta laclandestina “Bulla loca“. Secondo stime condotte dalle autorità venezuelane, erano 200 i lavoratori impiegati al momento della franata, tra cui un numero di persone ancora da definire, che si aggira tra i 15 e più di 30, che avrebbero perso la vita durante il tragico incidente. L’evento verificatosi lo scorso 20 febbraio ha scosso la comunità locale: “Sapevamo che prima o poi sarebbe successo. Lì c’è molto oro e le persone ci vanno per necessità, per guadagnarsi da vivere”, ha spiegato Robinson Basanta, un abitante del posto, che ha condannato le insufficienti cautele riservate ai lavoratori di tante cave. Ildell’accaduto è stato caricato su X dal vice ministro della Protezione civile Carlos Perez Ampueda. Nel filmato si vedono centinaia di dipendenti ammassati che, spaventati dalla frana, cercano in tutti ...