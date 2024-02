La madre di Navalny ha visto il corpo del dissidente | «Ma non glielo restituiscono e vogliono seppellirlo in segreto»

La madre di Navalny: "Ho visto Alexei, lo vogliono seppellire in segreto, mi minacciano"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le autorità russe hanno mostrato oggi ildi Alexeialla, che da giorni chiedeva di poterlo vedere (e riavere). Ma non intendono restituir. Lo fa sapere via X la portavoce del team, Kira Yarmysh. «La stanno ricattando. Su ordine del Cremlino stabiliscono le condizioni su dove, quando e come seppellire Alexei.farlo in, senza dare la possibilità di dirgli addio», è l’accusa del team che lavorava per il, e ora è a fianco della famiglia e della vedova Yulia Navalnaya. Ladisostiene inoltre in un video che i funzionari incaricati le hanno mostrato dei documenti medici dove si attesterebbe la «morte per cause naturali» di suo figlio. A ribadire che ...