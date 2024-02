La Luna è un affare privato. La prima sonda di un’azienda americana tenta stasera l’atterraggio

La Luna è un affare privato. La prima sonda di un’azienda americana tenta stasera l’atterraggio: Stanotte si gioca la seconda manche. Dopo il fallimento di Peregrine un mese fa, tocca ora a Odysseus tentare la discesa sul suolo della Luna. La navicella americana sta orbitando a 92 chilometri di ... repubblica

Rilasciato Odysseus, il nuovo lander privato diretto alla Luna VIDEO: È stato lanciato Odysseus, il nuovo lander costruito da un’azienda privata. Il lancio è avvenuto dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral con un Falcon 9 della SpaceX. Odysseus è il terzo lander dei ... thetamarind.eu

