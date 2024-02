La Lazio torna al successo | colpo sul campo del Torino | CLASSIFICA

IL MATCH | Torino-Lazio: precedenti e statistiche

(Di giovedì 22 febbraio 2024)si sono affrontate nel recupero della 21ª giornata del campionato di Serie A e ilin trasferta ha rilanciato le ambizioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna nello scontro Champions League. Dopo il primo tempo a reti inviolate, i biancocelesti si sono scatenati nella ripresa. Le reti decisive per gli ospiti sono state realizzate da Guendouzi e Cataldi. Nel finale ospiti in 10 per il doppio giallo di Gila. La gara è stata nel complesso dai due volti: nel primo tempo meglio il, poi la grande reazione dei biancocelesti. Finisce 0-2. Lasi porta a quota 40 punti in, a -1 dalla Roma. Ilfermo a 36. LaInter 63 Juventus 54 Milan 52 Atalanta 45 Bologna 45 Roma ...

il Torino in casa , in stagione, ha perso solo con l’Inter. Per questo domani la Lazio di Sarri è chiamata all’ impresa in... (calciomercato)

LIVE! Torino-Lazio 0-0, palo di Sanabria dopo 4': diretta aggiornamenti in tempo reale: Entrambe le squadre torneranno in campo lunedì: il Torino a Roma contro i giallorossi, la Lazio in casa della Fiorentina. Juric recupera Djidji, lascia in panchina Ricci e torna a schierare ... eurosport

Maltempo in arrivo: allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia. Gialla in altre 9 regioni: Torna il maltempo sull'Italia con una perturbazione di origine atlantica che porterà nelle prossime ore temporali, nevicate e venti forti su buona parte del paese. Sulla base ... leggo

Fiorentina, Italiano sorride: due recuperi in vista della Lazio: Buone notizie per Vincenzo Italiano a pochi giorni dallo scontro diretto con la Lazio. Sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo sia Biraghi che Faraoni. Entrambi saranno a disposizione per il ... lalaziosiamonoi