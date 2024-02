La Germania non assicura un'entrata minima di 950€ a ogni persona

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il 21 febbraio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un’immagine pubblicata su Facebook il 18 febbraio 2024 in cui si legge che insingoladeve avere un entratadi. 1450€ se sono 2 persone 1900€ se sono 3». Nel caso in cui le persone non riuscissero ad arrivare a queste cifre, «lo stato tedesco ti aggiunge ciò che manca». Inoltre, si legge che il salario minimo inammonterebbe a 12 euro all’ora. Si tratta di una notizia imprecisa. Laprevede il cosiddetto Bürgergeld, una forma di assistenza sociale dedicata alle persone in grado di lavorare (con alcune eccezioni, ad esempio i richiedenti asilo) ma che non riescono a trovare un lavoro, oppure che ...