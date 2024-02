La festa di battesimo si trasforma in una rissa per uno “sguardo fuori posto” | sei persone denunciate

La festa di battesimo diventa una rissa da saloon: sei denunciati

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dallaper ilallail passo è stato breve. Lo scorso sabato, come riportato da Il Messaggero, seisono rimaste coinvolte in un’accesissima lite che avrebbe procurato ad uno di loro la rottura del setto nasale, oltre che fratture multiple agli arti superiori. Il motivo degli scontri? La combinazione di fattori che avrebbe scatenato il diverbio fisico sarebbe stata qualche bicchiere di troppo, sguardi ritenuti “” e parole troppo pesanti. Pochi istanti, poca lucidità e le colluttazioni non si sono fatte attendere. I coinvolti hanno un’età compresa tra i 25 e i 38 anni. La, avvenuta ad Assisi (Umbria) in un ristorante di Bettona, avrebbe sconvolto i presenti ed il personale del locale che non ha esitato a chiamare le forze ...

