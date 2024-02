La famiglia non è immutabile | Assomiglia a un arcipelago

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La nozione di ’’ ha subito negli anni profonde trasformazioni dal punto di vista sociale e culturale. Tanto da portare alcuni studiosi a considerare addirittura reperti “fossili“ gli articoli costituzionali che muovono dal riconoscimento della, intesa come "società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29). Questo però non ha mai indotto a proporre riformulazioni per aggiornare la Carta. A partire infatti dal valore portate dell’articolo 2, che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità", il riconoscimento dei diritti dellaprevista negli articoli 29-31 non impedisce una declinazione unitaria delle tutele dell’"familiare", come lo definisce uno dei più autorevoli civilisti italiani, Francesco ...