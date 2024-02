La decadenza di Argentina e Venezuela ci insegna che la prosperità non è eterna e garantita

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel mio nuovo libro mostro come le nazioni sfuggono alla povertà e svolgo alcune osservazioni su come paesi un tempo molto ricchi sono diventati poveri. Questi esempi dovrebbero essere un monito per tutti noi, compresi gli Stati Uniti e l’Europa. Probabilmente non c’è paese al mondo che negli ultimi cento anni abbia subito un declino così drammatico come l’. All’inizio del XX secolo, il reddito medio pro capite della popolazione era tra i più alti del mondo. «Riche comme un argentin» – ricco come un argentino – era un’espressione comunemente sentita all’epoca. La discendenza dell’è strettamente associata a un nome: il colonnello Juan Domingo Perón. Fu eletto presidente nel febbraio 1945. Il suo primo mandato durò fino al 1955. Il suo programma politico era per un allargamento del ruolo dello Stato. L’...