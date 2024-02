La collezione Think Pink per la SS24 punta su un’eleganza discreta e sulle nuance più delicate del rosa #clips #clipsofficial #clipsss24

La vie en rose firmata Clips primavera estate 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Se c’è un colore che da tempo immemore viene associato alla femminilità è senza dubbio il. Simbolo di grazia e dieterea ha saputo nel corso degli anni abbandonare ogni stereotipo per diventare la bandiera del lato più forte e intraprendente delle donne. Acquistando nuove sfumature e sottolineando l’individualità di chi lo indossa. Non poteva quindi che essere proprio iluno dei colori protagonisti della nuovaClips primavera estate 2024. Declinato inbaby, magenta, fucsia intenso. Ma soprattutto in una delicata e affascinante tonalità cipria in perfetta armonia con quella della pelle. Questa sfumatura effetto nude non è solo un colore. Si trasforma in un inno a una femminilità gioiosa, positiva e ottimista che si può tradurre alla perfezione con lo slogan ...