La carbocrema ha stufato | “La cucina romana è anche altro La retromarcia di Luciano Monosilio

#carbonaraday2022: perchè non puoi mettere la carbocrema su tutto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) «Questo è l'Aeroporto. No, me so sbajata, quest'è er Colosseo. E questa è la carbonara de 'a Fraschetta! Vie' co' me che c'andrei...». È diventato virale in un attimo il video della carbonara cotta davanti al Colosseo girato per promuovere un locale di Fiumicino, La Fraschetta appunto, e attirare i tanti turisti in transito da quelle parti. Finché non sono arrivati i vigili urbani a interrompere il btto allestito su un tavolino da pic nic con tovaglia a quadri bianchi e rossi e piatti di carta, ma senza autorizzazioni del Comune. La fine della«Sono diverse le considerazioni da fare: la prima è per l’occupazione di suolo pubblico, la seconda è legata all’igiene. Si tratta di somministrazione non controllata. Io non lo farei mai. Scherziamo? E poi è completamente sbagliato il target…». A parlare a tal proposito è lo chef ...