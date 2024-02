La caduta di casa Ferragnez

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Fedez e Chiara Ferragni da TheE’ finita. La storia d’amore più immortalata, commentata, discussa sarebbe giunta al capolinea. Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero lasciati. Citando la legge di Murphy: “Se qualcosa può andare storto, lo farà“, possiamo dire che per la (ex) coppia piove sul bagnato. A dare la notizia della rottura è Dagospia rivelando che il cantante domenica scorsa avrebbe fatto le valigie e avrebbe lasciato la megache condividono nel quartiere di City Life a Milano. La relazione sarebbe in crisi da tempo, ossia dallo scorso Sanremo quando Fedez fu coinvolto dalle polemiche in seguito al bacio con Rosa Chemical, accusato altresì di oscurare mediaticamente la moglie. A riunirli, però, c’è stata la malattia del cantante. Ora, invece, il matrimonio non avrebbe retto al polverone suscitato dalla multa milionaria e dalle ...