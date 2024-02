Kroos ritorna in Nazionale: «A marzo giocherò con la Germania, me lo ha chiesto il ct»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Toniaveva detto addio alla suanell’estate del 2021, dopo l’eliminazione dagli Europei dopo gli ottavi di finale persi contro l’Inghilterra. Oggi, su Instagram, annuncia il ritorno in: A “Adi nuovo con la. Perché? Me l’hail ct, sono in forma e sono sicuro che agli Europei possiamo fare bene, molto di più di quanto la maggior parte delle persone credano in questo momento“. In carriera con la maglia dellaaddosso ha totalizzato 106 presenze e segnato 17 gol e ha anche vinto il Mondiale del 2014. Su Instagram: “Gente, la faccio breve e indolore: adi nuovo per la. Perché? Siccome me l’ha...