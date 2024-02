‘Kiss It Goodbye’ | Ticcy | «I sentimenti non sono mai un errore»

"Kiss it Goodbye", il fumetto girls love di Ticcy

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il 14 febbraio, in occasione della Festa degli Innamorati, Edizioni BD ha pubblicato su carta la serie girls love con migliaia di follower su Webtoon Kiss it Goodbye dell’autrice italiana. Si tratta di una movimentata storia d’amore, tutta al femminile, nominata per due anni consecutivi ai Webtoon Canvas Award come miglior slice of life. Le protagoniste Aruka e Yukimi, sullo sfondo della città di Kyoto, raccontano in questo volume come siconosciute e innamorate, tra difficoltà e vita quotidiana. Di questo e molto altro abbiamo parlato con. Come nasce l’idea di questa storia? Mi incuriosisce il fatto di averlo ambientato in Giappone: è solo per fornire alla storia un contesto da manga o è legato anche a tue esperienze di vita?«(Ride, ndr) Penso sia dovuto al fatto di far parte di quella generazione cresciuta a pane ...

