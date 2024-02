Kayne West con Bianca Censori schiava a San Siro? Ma le femministe restano mute

Kanye West, la Curva Nord dell'Inter non salirà sul palco del Forum di Assago a Milano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lui va in giro con il burqa, ma la sottomessa è lei. Kanyesono la coppia più strana dello showbiz, conciati peggio di Ferragni-Fedez quando ancora erano prezzemolini: l'ultima apparizione, a Sannella tribuna autorità per l'andata degli ottavi di Champions tra l'Inter e l'Atletico Madrid, ne è la prova regina. Il rapper, ex di Kim Kardashan, era completamente mascherato in volto, con un velo nero, o forse un passamontagna, una via di mezzo tra una donna saudita e l'Uomo Ragno, cosa che sfida anche le norme in fatto di sicurezza. Lei era senza trucco, sobria, coi capelli scuri anziché il solito biondo platino. Ma i codici estetici della coppia non sono il punto, veniamo alla sostanza. Secondo rumors mai smentiti, il musicista che adesso preferisce essere chiamato Ye sottoporrebbe la ...