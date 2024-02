Kanye West a Bologna: cosa sappiamo sullo show da record

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Manca ormai pochissimo all’atteso concerto di, in programma sabato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (alle 21), e continua la corsa dei fan per accaparrarsi gli ultimi biglietti rimasti. Un megamesso in piedi appena in una settimana, con il primo roboante annuncio e il tam tam in Rete successivo, dopo che lo scorso ottobre – seguendo un copione simile – i fan erano rimasti a bocca asciutta per l’annullamento del concerto previsto alla Rcf Arena di Reggio Emilia, con tanto di polverone e polemiche annesse.: due tappe italiane Stasera il rapper americano si esibirà a Milano, poi – dopo un deejay set domani del ‘collega’ Ty Dolla $ign per la Milano Fashion Week – farà tappa sotto le Due Torri per ...