Juventus e Fiorentina, asse caldo: tra Arthur e Bonaventura spunta Martinez Quarta

Non sbaglia nessuna squadra del gruppo di testa nel turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024 di Calcio femminile . Dopo la brillante vittoria della Roma, che ha ... (oasport)

"La sua eleganza era pari solo alla sua svogliatezza . Avrebbe potuto fare qualsiasi cosa su un campo da calcio, ma sembrava non ne avesse... (calciomercato)

TJ - Juve e Genoa, il gioco dei like: gli osservati speciali da entrambe le parti: La Juve segue con attenzione sia Morten Frendrup (22) che Albert Gudmundsson (26), vicinissimo alla Fiorentina solo poche settimane fa, e al contrario il Genoa è ancora interessato a due calciatori ... tuttojuve

Juventus Women, è la stagione degli esordi! TUTTI i debutti anche in Primavera: Stagione di esordi in casa Juventus Women, anche per la Primavera. Ecco la nota del club. onefootball

Zazzaroni: "Juventus A seconda del risultato cambia l'opinione di molti. E' in crisi": Nel suo intervento a Mediaset, Ivan Zazzaroni sulla Juventus ha detto: "La Juventus è in un momento di crisi. È una squadra che hai limiti anche di rosa che fino ad adesso ha ... tuttojuve