Juve, Alcaraz titolare per rinascere: ipotesi tridente

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Torino, 22 febbraio 2024 – Un cambio tattico per rivitalizzare la squadra e chiudere il recente periodo di calo. Max Allegri prova a rivoluzionare la sua, a dare nuovi concetti e a far ritrovare un certo tipo di concentrazione alla squadra. Contro il Frosinone potrebbe dunque essere schierato il 4-3-3, abbandonando momentaneamente il 3-5-2 che nelle ultime uscite ha mostrato la corda, con lacune di attenzione e ritmo che hanno fatto perdere punti importanti, forse decisivi, nella lotta Scudetto. A farne le spese Gatti dietro e uno tra Chiesa e Yildiz davanti.Più di ogni altra cosa Max Allegri punta a ritrovare un certo tipo di rendimento lanciando dal primo minuto l’acquisto più importante di gennaio: Carlos. L’argentino, prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto a 49 ...