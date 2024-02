Jovic segna il primo gol in Europa col Milan | riscatto immediato vuol dire rinnovo più vicino

Jovic cerca il primo gol in Europa col Milan: riscatto immediato uguale rinnovo più vicino

RENNES-MILAN, Le formazioni: c'è Jovic dall'inizio: Il Milan affronta il Rennes in trasferta al Roazhon Stadium questo pomeriggio alle 18.45, in un match valido per il ritorno dei PlayOff di Europa League. Queste le formazioni ufficiali: RENNES (4-4-2) ... firenzeviola

Jovic, il riservista promosso titolare. Per farsi perdonare Monza: A Rennes toccherà al serbo, che poi sarà atteso da una squalifica di due giornate in campionato. Luka conosce bene l'Europa League e lasciare il segno in Francia servirebbe anche in vista della prossi ... gazzetta

Pioli torna sulla sconfitta di Monza: 'Perso non per colpa..': Pablo Marì 7:salva un gol respingendo un tiro a colpo sicuro di Jovic, anche lui perfetto in difesa ... E’ sempre al posto giusto ed è glaciale sul rigore, spiazza Maignan e segna uno dei gol più ... monza-news