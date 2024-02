Joker 2 | il sequel è costato quasi tre volte più del primo film

Joker 2 sarà un musical o no? Budget da 200 milioni e cachet da 12 milioni per Lady Gaga

(Di giovedì 22 febbraio 2024)2, attesissimodelcult del 2019, sarà particolarmente costoso. Sì perché recentemente Warner Bros. Pictures ha svelato il budget del nuovo capitolo con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ed è200 milioni di dollari,tredi più rispetto al lungometraggio di Todd Phillips del 2019 che vinse il Leone d’Oro a Venezia e 2 premi Oscar, che costò all’incirca 60 milioni di dollari. Di questa nuova cifra record, Joaquin Phoenix prenderà 20 milioni, la new entry Lady Gaga invece ben 12 milioni per vestire i panni della squilibrata Harley Quinn. Joaquin Phoenix in una scena di2 (foto: Warner Bros.)Come ha riportato per filo e per segno Variety,è stato un enorme successo per Warner Bros. nel 2019, quindi non sorprende ...