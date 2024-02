Jim Cornette: “A SmackDown The Rock ha eclissato Roman Reigns”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel segmento che ha concluso l’ultima puntata di, Theha ufficializzato il suo ingresso nella Bloodline, criticando i fan WWE per aver preferito Cody Rhodes come headliner di WrestleMania 40, piuttosto che avere il dream match tra lui e. Il Tribal Chief, nel segmento, è stato in silenzio ad ascoltare il leggendario cugino in silenzio, lasciandogli il centro dell’attenzione, cosa che difficilmente accade. Chi è il Tribal Chief? Jimha criticato questa remissione dinei confronti di The, e ha osservato che, nonostante entrambe godano di un enorme star power, il Brahma Bull ha messo in ombradurante il segmento. “Il problema che ho riscontrato è che per quanto...