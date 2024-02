Iv | prove d’intesa con i dem Ma non ovunque

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Amici come prima. Anzi, anche di più. Italia Viva guarda al Pd e presto potrebbe ufficializzare nuove alleanze. Ma non. Gli attriti fiorentini fra Matteo Renzi e il Pd culminati con lo strappo definitivo non avranno ripercussioni sulle strategie del territorio in vista delle amministrative. Ogni casella, intanto, sta andando al suo posto. "Italia Viva è allineata per tanti temi al centrosinistra – spiega Andrea Pini, referente di Iv per l’Empolese Valdelsa –, ma è ragionevole valutare caso per caso se ci sono necessità di marcare un’autonomia. E poi ci sono le Europee che per noi rappresentano un elemento fondamentale". L’obiettivo è chiaro: "Abbiamo figure da spendere in ogni Comune e siamo pronti anche ad appoggiare candidati civici", spiega Pini. Alcune alleanze sono già definite: a Fucecchio Iv sosterrà la candidata di centrosinistra Emma Donnini, a ...