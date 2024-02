Italia-Irlanda | amichevole calcio femminile | programma | orario | tv | streaming

ITALIA-IRLANDA FEMMINILE al VIOLA PARK il 23 Febbraio 2024 – h. 18:15 – Modalità Richiesta Biglietti Gratuiti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’appuntamento è per domani, venerdì 23 febbraio (ore 18.15 e diretta tv su Rai 2 HD). Dopo aver mantenuto la propria presenza nella Lega A della Nations League, la Nazionalena ditorna in campo per la prima della due amichevoli innei prossimi giorni. Al ‘Viola Park’ di Bagno a Ripoli – Firenze, le azzurre affronteranno l’e sarà una partita molto particolare. Dopo quasi 18 anni e 139 presenze, Sara Gama lascerà la Nazionale. Sul rettangolo verde toscano disputerà la sua ultima gara in un percorso nel quale la giocatrice in forza alla Juventus si è battuta in campo e fuori sui temi delle pari opportunità. Un’avventura iniziata in azzurro il 17 giugno 2006 a Mariupol, in Ucraina, in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale. Fu quella la prima di 139 ...