Italia | Francia e Spagna sono i grandi assenti nell’assistenza militare all’Ucraina

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Ucraina è vittima dell’equilibrismo democristiano che da tempo caratterizza la politica estera occidentale. Dei cinici calcoli di ottimizzazione che hanno cercato, senza riuscirci, di misurare con il bilancino la quantità e la qualità giusta di armi da dare all’esercito ucraino affinché respingesse l’aggressione russa e riconquistasse qualche territorio, ma che allo stesso non «umiliasse» Vladimir Putin. Nei parametri di questi calcoli è entrata anche l’esigenza dell’industria degli armamenti che vuole dare la precedenza alle ricche commesse di clienti di tutto il mondo. I risultati li vediamo con le forti difficoltà dei soldati ucraini sul campo. La responsabilità, però, non è uguale per tutti. Non è mai esistito, e non esiste neanche ora un generico Occidente unito. L’Europa nel 2023 ha in parte recuperato il ritardo dell’anno precedente, stanziando più aiuti militari e superando i ...

Gli azzurri scenderanno in campo domenica a Lille per la terza giornata ROMA - È iniziato ufficialmente il raduno della Nazionale Italia na di Rugby ... (ilgiornaleditalia)

Carlos Tavarez, leader di Stellantis ha segnalato i rischi per la sopravvivenza delle fabbriche Italia ne ex Fiat causati dai pochi incentivi alle ... (ilgiornaleditalia)

Le grandi musiche da film ai “Pomeriggi della Mozart” di Savona: Svolge tutt’ora un’intensa attività concertistica che lo vede impegnato, oltre che in Italia anche in Germania, Austria, Francia, Giappone e Stati Uniti. Ha inciso per Azzurra Music, Rainbow Classical ... ivg

Ucraina-Russia, Europa non crede a vittoria di Kiev: il sondaggio: Italia e Romania, chiede ai governi di spingere Kiev ad accettare un accordo. In Francia, Germania, Olanda e Spagna, la gente è più divisa. Non vale più il principio secondo cui i vicini dell'Ucraina ... adnkronos

Francia, questo non è un premio per esordienti: Di certo ha superato lo stadio di «mezza carriera» il bulgaro Georgi Gospodinov, eroicamente portato in Italia da Voland quando era ancora ignoto – e non per i premi importanti ricevuti negli ultimi ... ilmanifesto