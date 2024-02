Italia femminile | Soncin | “Con Irlanda test di alto livello Servirà coraggio”

Calcio a 5 : l’Italia femminile schianta anche la Svezia e vince il 3 Nations - La seconda amichevole del l’Italia femminile di Calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio al 3 Nations Tournament 2024. Dopo aver battuto la Finlandia, le azzurre ... (oasport)

Con un post su Instagram - Sara Gama - l'atleta che ha cambiato il calcio femminile italiano - annuncia la sua volontà di lasciare la Nazionale - Venerdì 23, per l’amichevole contro l’Irlanda, la capitana delle Azzurre di calcio scenderà in campo per la sua ultima partita. Sara Gama lascia la Nazionale dopo quasi ... (iodonna)