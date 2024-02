Italia-Bielorussia, quando la semifinale dei Mondiali di beach soccer: orario, programma, tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’affronterà lanelladei2024 di. L’appuntamento è per sabato 24 febbraio (ore 16.30) sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove gli azzurri cercheranno il grande colpaccio contro un avversario particolarmente rognoso e agguerrito, capace di battere il Portogallo ai supplementari. La nostra Nazionale ha invece ribaltato Tahiti nei quarti di finale, recuperando da 0-2 e tornando tra le quattro grandi del Pianeta. I ragazzi del CT Emiliano Del Duca hanno tutte le carte in regola per qualificarsi all’atto conclusivo, dove incrocerebbero la vincente di Brasile-Iran. L’è tornata tra le migliori quattro del Pianeta dopo cinque anni: nel 2019 i nostri portacolori persero l’atto conclusivo contro il Portogallo, ...