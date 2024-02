Italia-Albania | via libera all’accordo sui migranti | cosa prevede il patto

Migranti - Parlamento Albania approva l'accordo con Italia - Il Parlamento albanese ha approva to l'accordo con l' Italia sul trasferimento di Migranti in due centri in Albania . l'accordo , che richiedeva l' approva zione a maggioranza ... (quotidiano)

Albanian parliament approves migrant deal with Italy: (ANSA-AFP) - TIRANA, FEB 22 - Albania's parliament on Thursday approved a controversial deal signed with Italy to host two holding centres for migrants rescued in Italian waters. The deal, which ... ansa

Migranti, l'Albania approva l'accordo sui Cpr dell'Italia: L'Albania ha approvato giovedì l'accordo con l'Italia per accogliere e processare le richieste d'asilo dei migranti salvati dall'Italia, dopo l'ultimo via libera del Senato a Roma una settimana fa. Il ... it.euronews

Migranti, anche il Parlamento d'Albania approva l'accordo con l'Italia: Il Parlamento albanese ha approvato l’accordo sui migranti con l’Italia tra le proteste dell’opposizione e dei gruppi per i diritti ... iltempo