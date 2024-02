Israele | “Senza accordo su ostaggi entreremo a Rafah durante Ramadan”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’Idf è pronto a condurre un’operazione militare ail, che inizierà a marzo, a meno che non venga raggiunto unsugli. Lo ha detto il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz, aggiungendo tuttavia che ci sono primi segnali che unpossa essere vicino. Una persona è morta e almeno altri nove civili sono rimasti feriti in un attacco terroristico sulla Highway 1 vicino all’insediamento di Maale Adumim. Lo ha riferito Eli Bin, direttore generale del servizio di ambulanze di Magen David Adom. La polizia israeliana ha reso noto che due terroristi sono stati uccisi sul luogo dell’attacco dopo che avevano aperto il fuoco sui veicoli in attesa di passare attraverso un posto di blocco. Stamattina un missile anticarro ...