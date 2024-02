Irene Cecchini | le amnesie della studentessa pro-Putin | mamma e papà fanno affari con la Russia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’informatissimo quotidiano Il Giorno, oggi, come tanti altri, dedica molto spazio allaitaliana,, protagonista del duetto con Vladimirnel quale lo Zar s’è complimentato con lei manifestando attestati d’amore nei confronti dell’Italia, la “polpetta” avvelenata spedita a casa nostra per provare a rompere il fronte pro-Ucrainamaggioranza. Ma chi èCecchin? “Si è diplomata con 96/100 al liceo classico Melchiorre Gioia di Piacenza e nel 2015 ha ricevuto la borsa di studio del suo Comune, tradizionalmente assegnata nel corso dei festeggiamenti del patrono San Biagio agli studenti più meritevoli delle scuole medie. Dopo il diploma aveva chiesto una lettera di presentazione al liceo per poter accedere all’università di Mosca dove voleva studiare ...