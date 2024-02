Ireland Baldwin mostra il fisico a 9 mesi dal parto | “Sii gentile con te stessa”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Novefadiventava mamma per la prima volta. La figlia delle star di Hollywood Kim Basinger e Alecha dato il benvenuto alla piccola Holland lo scorso maggio e, da quel momento, ha vissuto sulla propria pelle i cambiamenti della mente ma soprattutto del corpo. Cosa che, in un mondo che ci vuole sempre perfette, può avere un certo peso. Tutte le neo mamme si ritrovano ad affrontare questo tipo di pressione, non solo dall’esterno ma anche in una lotta del tutto personale con l’accettazione di tali cambiamenti.ha parlato proprio di questo nell’ultimo post condiviso su Instagram rivolgendosi a chi, come lei, vuole imboccare la strada giusta per ritrovare il benessere.e i cambiamenti del corpo ...