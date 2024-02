Irap | cos' è e come funziona

Irap, cos'è? Chi deve pagarlo? Chi è esonerato?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Il termineè l’acronimo di Imposta regionale sulle attività produttive, ovvero un'imposta istituita in Italia con il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Accountant hand holding pencil working on calculator to calculate financial data report, accountancy document and laptop computer at office, business concept Questo tributo viene applicato al valore della produzione netta che contraddistingue ogni impresa, cioè al valore aggiunto prodotto da un'azienda utilizzando fattori produttivi al netto dei costi necessari per la produzione. Ci sono dunque un’aliquota, che può variare anche in base al settore di riferimento, una base imponibile e dei soggetti passivi dell’imposta, con l’intero processo di gestione e riscossione che fa capo alle Regioni o alle Province autonome. I fondi derivanti dal pagamento ...