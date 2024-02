A rivelarlo è stato lo stesso attore nella seconda stagione della docuserie The Family Stallone , in cui lo vediamo prepararsi al settimo intervento chirurgico alla schiena per ridurre le conseguenze

Intervento chirurgico per perdere peso va male, padre di 39 anni muore dopo operazione (Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un presunto caso di malasanità nel Sannio. Voleva perdere peso, ma l’Intervento chirurgico all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento finisce in tragedia. Un uomo di Tortoreto, provincia di Teramo, è morto a soli 39 anni in seguito a complicazioni dopo un Intervento chirurgico di bypass gastrico, al quale si era sottoposto. Una operazione per il dimagrimento che dovrebbe essere di routine, considerate le nuove tecniche, ma che spesso porta con sé complicazioni che possono rivelarsi anche fatali. Come nel caso del 39enne abbruzzese. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe morto durante un secondo Intervento, per complicanze legate all’operazione ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un presunto caso di malasanità nel So. Voleva, ma l’all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento finisce in tragedia. Un uomo di Tortoreto, provincia di Teramo, è morto a soli 39in seguito a complicazioniundi bypass gastrico, al quale si era sottoposto. Unaper il dimagrimento che dovrebbe essere di routine, considerate le nuove tecniche, ma che spesso porta con sé complicazioni che possono rivelarsi anche fatali. Come nel caso del 39enne abbruzzese. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe morto durante un secondo, per complicanze legate all’...

Notizie Correlate

Intervento chirurgico per Varela - recupero da quantificare - Tempo di lettura: < 1 minutoIgnacio Lores Varela si è operato. La situazione del calciatore uruguaiano era ormai chiara da giorni. Intervento in artroscopia al ... (anteprima24)

Zeman ricoverato per un intervento chirurgico : doveva essere operato a giugno ma non si può aspettare - Il tecnico boemo non sarà in panchina nel match di stasera che vedrà il suo Pescara impegnato nella sfida contro la Vis Pesaro (ilgiornale)

Come sta Zdenek Zeman? L’allenatore ricoverato per intervento chirurgico - L’allenatore Zdenek Zeman è stato ricoverato in mattinata presso la clinica Pierangeli di Pescara dove lunedì dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. E’ ... (calcioweb.eu)

Altre Notizie

Medico aggredito a Palermo: polizia sulle tracce del paziente violento: Da qui la necessità di sottoporlo ad un intervento chirurgico che è tecnicamente riuscito. Il medico è già stato sentito dai poliziotti della squadra mobile del commissariato San Lorenzo che indagano ... livesicilia Sanità volontari da Firenze per formare medici in Uganda: Sono circa 500 gli interventi chirurgici alla tiroide e 800 le visite eseguite dal 2012 in Uganda al St. Mary’s Hospital di Lancor, nel nord del paese africano. Lo racconta al rientro dell’ultimo ... gonews Inter, nuovo stop per Sensi | Ecco i tempi di recupero: Brutte notizie per Stefano Sensi che nella giornata di oggi, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere la placca alla caviglia che gli era stata impiantata lo scorso anno a Monza, dopo ... sportpaper

Video di Tendenza