Inter, sospiro di sollievo per Thuram: i tempi di recupero

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Elongazione muscolare per il francese, ecco i tempi di recupero Buone notizie per l'sul fronte Marcus: l'attaccante nerazzurro era stato costretto al cambio martedì nella partita contro l'Atletico Madrid a causa di un problema di natura muscolare, gli esami medici ai quali è stato sottoposto stamani hanno scongiurato il pericolo di uno stop

Solo un risentimento per il difensore nerazzurro Giungono buone notizie in casa Inter in merito alle condizioni di Francesco Acerbi . Il difensore dell' Inter , ... (sbircialanotizia)

Inter, nessuna lesione per Thuram: out 15 giorni, ci sarà contro l'Atletico Madrid: L'Inter può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Marcus Thuram. L'attaccante francese si era fermato nel finale di primo tempo del match di Champions League contro l'Atletico ... ilmessaggero

Inter, sospiro di sollievo per Thuram: Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Buone notizie per l'Inter sul fronte Marcus Thuram: l'attaccante nerazzurro era stato costretto al cambio martedì nella partita contro l'Atletico Madrid a causa di un ... sport.tiscali

