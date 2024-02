Inter ripartita con obiettivo Lecce Anche un aggregato in gruppo

RIPARTE la CHAMPIONS, l'INTER può ARRIVARE in fondo: INZAGHI non la "snobberà". Ecco perché

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’ha svolto stamattina una seduta di allenamento, in vista della partita di domenica alle 18 contro ilal Via del Mare. Con Inzaghi prosegue il suo lavoro un. OPZIONE IN PIÙ – Archiviato da martedì notte l’Atlético Madrid, con la Champions League che tornerà solo fra tre settimane, per l’ora c’è il. Domenica si gioca alle 18 al Via del Mare, per la ventiseiesima giornata di Serie A. Squadra in campo stamattina ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi, ovviamente senza Marcus Thuram che ha svolto gli esami dopo l’infortunio di martedì. Incon la prima squadraAleksandar Stankovic, ormai sempre più spessodalla Primavera. Il figlio d’arte, in panchina avantieri in Champions League, potrebbe ...