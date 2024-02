Inter | per Thuram elongazione agli adduttori Inzaghi cambia l' Inter a Lecce

Inter, Thuram salta per infortunio la prima partita in stagione: i numeri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 febbraio 2024 – È arrivato l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto questa mattina Marcus: l'attaccante dell'ha svolto le analisi del caso all'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno confermato un'all'adduttore lungo della coscia destra. Quando rientreràdall’infortunio Nulla di grave, dunque, e il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma per ora è necessario che si fermi ai box almeno nelle prossime due partite, domenica prossima contro ile mercoledì 28 contro l'Atalanta. Da capire, a seconda di come reagirà all'infortunio, se potrà esserci per l'impegno del 4 marzo col Genoa o per il weekend successivo a Bologna, gara che arriverà a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di Champion League contro l’Atletico ...