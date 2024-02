In stagione, 34 partite, l'Inter ha perso solo due volte, sempre a San Siro (col Sassuolo in campionato e col Bologna in Coppa Italia). L'infortunio di Thuram è l'unica nota stonata della settimana e

Inter, infortunio Thuram: elongazione all’adduttore (Di giovedì 22 febbraio 2024) Sospiro di sollievo per l’Inter sulle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante – costretto ad uscire al 46? contro l’Atletico Madrid – si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un’elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Escluse quindi lesioni gravi per il centravanti nerazzurro, che dovrebbe rimanere ai box per circa due settimane. SportFace. Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 22 febbraio 2024) Sospiro di sollievo per l’sulle condizioni di Marcus. L’attaccante – costretto ad uscire al 46? contro l’Atletico Madrid – si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un’dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Escluse quindi lesioni gravi per il centravanti nerazzurro, che dovrebbe rimanere ai box per circa due settimane. SportFace.

