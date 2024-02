dimostrando di aver superato totalmente l'elongazione. A A Milanello, oggi, sono arrivati moltissimi tifosi per caricare la per il ritorno delle semifinali di Champions League contro l'Inter, in

Inter, elongazione per Thuram: ecco comunicato e tempi di recupero (Di giovedì 22 febbraio 2024) Inter, per Thuram si tratta di elongazione all’adduttore della coscia destra. Questo è quanto si apprende dal comunicato dell’Inter,... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di giovedì 22 febbraio 2024), persi tratta diall’adduttore della coscia destra. Questo è quanto si apprende daldell’,...

Inter - infortunio Thuram : elongazione all’adduttore - Sospiro di sollievo per l’Inter sulle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante – costretto ad uscire al 46? contro l’Atletico Madrid – si è sottoposto questa mattina a ... (sportface)

