Inter | Darmian | «Seconda stella prima del Milan? È un’emozione…»

Vincere è l'unico modo per essere ricordati, vincere lo scudetto della seconda stella sarebbe qualcosa di straordinario". Lo ha detto il difensore dell'Inter Matteo Darmian, intervenuto oggi a

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le parole di Matteo, difensore dell’, sulla stagione dei nerazzurri in Serie A. Tutti i dettagli Matteo, difensore dell’, ha parlato a Radio Serie A della stagione dei nerazzurri.– «Vincere non è mai scontato, è difficile. Sarebbe un traguardo importantissimo e ancora più emozionante raggiungendo la. Vincerladel? Pensiamo a noi stessi e a raggiungere i nostri obiettivi. Quando indossi una maglia così importante hai sempre una grande responsabilità che richiede tanto sforzo. Vincere è l’unico modo per essere ricordati, vincere lo scudetto dellasarebbe qualcosa di straordinario. Tre momenti nel ...