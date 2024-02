Inter | attenta! Il Lecce in casa fa le sue fortune e ha più punti di una big

Doveri per Lecce-Inter, sarà la seconda stagionale coi nerazzurri. Trenta i precedenti in carriera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quella di domenica alle 18 per l’non sarà una trasferta così semplice come ci si potrebbe immaginare. Il, infatti, tra le mura diha costruito le suein questa stagione. Raccogliendo anche piùdi una big. TRASFERTA INSIDIOSA – Ormai lo sappiamo, tutte le partite hanno le loro difficoltà. Potrebbe sembrare una frase fatta, ma, se andiamo a vedere la trasferta diche attenderà l’domenica alle 18, non lo è poi molto. I salentini, infatti, hanno costruito molto delle loroin questo campionato proprio tra le mura di. Prendendo in considerazione solo le gare giocate al Via del Mare, ilè dodicesimo in classifica (di contro è 18esimo per i...