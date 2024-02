Intelligenza artificiale & Finance | un approfondimento al tema

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In Italia è il secondo settore, dietro alla PA, in cui l’AI risulta maggiormente utilizzata, in particolar modo al Nord (79%) “La finanza è l’arte di far passare i soldi di mano in mano, finché non spariscono”: le parole di Robert W. Sarnoff, noto uomo d’affari americano del ‘900, descrivono alla perfezione un settore in cui precisione, efficienza e anche un pizzico di scaltrezza non possono mai mancare. Ma non è tutto perché, secondo una serie di ricerche effettuate da Espresso Communication per QuestIT, i professionisti delasset risultano anche estremamente aperti alle nuove tecnologie, tra cui l’. Le prime conferme in merito giungono da Future Data Stats: entro i prossimi 6 anni il mercato globale dell’AI applicata nell’universo finanziario avrà una grande esplosione. Verrà infatti superata quota 55 ...