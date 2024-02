Insulta l'arbitro e fa uscire la squadra dal campo. Allenatore squalificato per nove giornate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Campi Bisenzio, 22 febbraio 2024 – Lo sport dovrebbe essere un luogo di valori positivi, dovrebbe promuovere il rispetto e l’integrazione fra le persone. Purtroppo quello che è successo durante la partita del campionato dilettanti di Terza categoria, tra il S.Lorenzo Campi Giovani e la Polisportiva Carraia ha rappresentato tutt’altro. Tutto è avvenuto al minuto 33 del secondo tempo, quando l’delladi casa, Alberto Gialdini, è stato espulso per doppia ammonizione dopo aver offeso. Non contento della situazione, ha deciso inoltre di far lasciare il terreno di gioco alla propria, determinando così la sospensione definitiva della partita e la sconfitta a tavolino per 3 a 0. Vista la situazione, è intervenuta successivamente la giustizia sportiva, che ha stabilito per lui una ...