Inps | a gennaio salgono le ore di cig autorizzate | 49 | 1 milioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le ore di cassa integrazione complessivamente2024 sono state 49,1, il 68,6% in più rispetto a dicembre 2023 ed il 16,8% in più rispetto a2023. Lo rileva l'che registra, in particolare, un numero di ore di cassa integrazione straordinaria più che triplicate rispetto al mese precedente. Le ore di cig straordinaria2024 sono state infatti 23,7(di cui 8,1 per solidarietà), in aumento del 219,2% da dicembre e dello +0,6% su base annua. Invece le ore di cassa integrazione ordinariasono state 24,1, in aumento del 16,3% da dicembre 2023 e del 44,4% rispetto all'anno precedente. Gli interventi di cig in deroga registrano valori ...