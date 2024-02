Inflazione | a Napoli il maggior aumento dei prezzi a gennaio | +1 | 9%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Istat ha resi noti oggi i dati dell’didelle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città più care d’Italia, in termini didel costo della vita, sulla base dei nuovi dati del paniere Istat. In testa alla classifica delle città più care d’Italia,dove l’pari a +1,9%, la più alta tra i capoluoghi di regione e i comuni con più di 150 mila abitanti, si traduce nellaspesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 419 euro per una famiglia media, inrispetto alla spesa che ci sarebbe stata con i vecchi dati Istat, pari a 384 euro. Al secondo posto Perugia, dove il rialzo dei...