Inferno di fuoco in Spagna | edificio in fiamme e persone intrappolate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un incendio di vaste proporzioni sta divorando undi 14 piani nel quartiere Campanar di Valencia. Secondo le prime informazioni riportate dai media spagnoli, l'incendio sta generando una grande colonna die un fumo denso che sta interessando la maggior parte dei piani dell', situato tra le vie Maestro Rodrigo e Poeta Rafel Alberti. L'incendio è partito da uno dei piani terra ma si è rapidamente propagato lungo tutta la facciata. La polizia ha chiuso gli ingressi per evitare incidenti e facilitare l'arrivo dei mezzi di soccorso. Stando a quanto si apprende, alcunesarebbero rimaste. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto «costernato» per il «terribile incendio» di una Valencia, annunciando di aver ...

Terminator: Linda Hamilton ha chiuso col franchise, di Sarah Connor dice: “Non è un’icona, è una donna all’inferno”: Cameron aveva avuto modo di definire il lungometraggio come “un film forgiato nel fuoco” mentre il regista ... ma di una donna che ha attraversato l’inferno: Per me Sarah Connor non è e non è mai ... badtaste

Inferno di via Eloria, Imbrò e Buccheri “L’Amministrazione lavora per la città. No allo sciallaggio politico”: Palazzo Vermexio, già nelle prime fasi del violento incendio dello scorso venerdì, ha attivato la sua struttura operativa (il Coc) con a supporto i volontari antincendio della Protezione Civile, messi ... siracusaoggi

Inter-Atletico Madrid risultato 1-0: gol di Arnautovic, ai nerazzurri il primo round: I nerazzurri, sempre più in fuga in campionato, tornano protagonisti in Europa con l’andata degli ottavi di Champions. Gli spagnoli nei gironi hanno segnato meno solo del City ... corriere