Ineleggibili siciliani | blitz del centrodestra in Parlamento | in un emendamento “l’interpretazione autentica” della norma

L’imbarazzante legge salva deputati siciliani dichiarati ineleggibili

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il meloniano Dario Letterio Daidone vince il ricorso in appello e per il momento salva il suo scranno a Palazzo deinni, mentre continuano le manovre delper salvare gli “con una nuova “interpretazionelegge elettorale, presentata dai senatori forzisti Claudio Lotito e Dario Damiano, che ha già ottenuto il parere positivo del governo Meloni ed è stato presentato in commissione Affari legislativi. Pochi minuti fa, però, il testo è stato “accantonato”, se ne riparlerà il prossimo mercoledì 28 febbraio. Nuova interpretazione. Negli ultimi giorni circolava insistente la voce che i meloniani stessero provando un nuovo, dopo la bocciatura del salva...