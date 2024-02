Individuata nel Barese una nuova variante della Xyella

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A Triggiano, in provincia di Bari, è stato individuato un nuovo ceppoXylella, ribattezzato 'Xylella fastidiosa fastidiosa': lo conferma all'ANSA l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia. Laè stata trovata su sei piante di mandorlo e le analisi in laboratorio già effettuate hanno confermato ieri la diagnosi. Oggi il dipartimento Agricoltura firmerà un'ordinanza di abbattimento degli alberi infetti e verranno effettuate nuove analisi sulle piante nell'arco di 800 metri.

Ricerca - rigenerazione tessuto muscolare : individuata la proteina chiave. Cnr di Napoli e Federico II nel team - Una Ricerca internazionale coordinata dall’Istituto di genetica e biofisica “A. Buzzati-Traverso” del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli , condotta in ... (ildenaro)

Napoli, vigili a eventi privati: ecco i cinque assessori coinvolti: Perché i vice procuratori Ferruccio Capalbo e Licia Centro che hanno condotto l’inchiesta, per individuare i responsabili si sono ... associazione dei Comuni, nel 2019. È un passaggio chiave ... napoli.repubblica

Persona in difficoltà: elicottero in volo: Alle 15:30 circe la persona è stata individuata e portata a bordo dell’elicottero e quindi trasportata in zona sicura e consegnata al personale sanitario. Olbia. Una vicenda drammatica si è svolta ... olbia

Alla guida di un’auto con patente contraffatta: denunciato e multato: CARLINO. Nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio gli agenti del corpo di polizia locale della comunità Riviera friulana coordinati dalla comandante Monica Micolini, hanno individuato e denunciato alla ... messaggeroveneto.gelocal