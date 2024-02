Incidente sul lavoro | uomo colpito al volto da un gancio In ospedale con l’elisoccorso

Nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio scorso, si era registrato un altro incidente mortale sul lavoro in provincia di Avellino: un magazziniere di 35 anni, Isidoro Di Lorenzo, aveva perso la

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Carrara, 22 febbraio 2024 –sulin un’azienda a Carrara dove unè statoalda una sorta di. E’ accaduto questa mattina, 22 febbraio, intorno alle 10 in viale Galilei nella ditta Com.Fer.Ca. che si occupa di metalli e leghe. Il lavoratore ferito, secondo le prime informazioni, ha riportato un trauma facciale importante, anche se è sempre stato cosciente e vigile. E’ stato condotto in codice rosso conPegaso all’di Cisanello (PI). Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza infermieristica India di Carrara, gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di(Pisll) e i Carabinieri.

