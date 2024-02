Inaugurato lo Sportello Immigrazione: un'iniziativa per gli studenti universitari

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pisa, 22 febbraio 2024 –nella sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna il nuovo(Immigration Info-point) della Questura di Pisa, frutto dicongiunta tra la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa. Lorenderà migliore e più efficiente l’accoglienza del personale straniero proveniente da paesi extra Unione Europea, che andrà a studiare o fare ricerca nelle tre istituzioni accademiche di Pisa. In particolare, la Questura di Pisa dedicherà una mattina alla settimana (ogni mercoledì) alla lavorazione delle pratiche provenienti dagli, dai ricercatori e dai docenti stranieri che hanno bisogno della documentazione burocratica e legale per muoversi in regola e senza barriere sul ...