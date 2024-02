per protestare contro le politiche agricole dell'Unione Europea e della Spagna. In particolare, chiedono misure adeguate per sostenere l'aumento dei costi di produzione. La manifestazione più grande

In Spagna protestano per il gol di Osimhen: “Una mossa di judo su Iñigo Martínez” (Di giovedì 22 febbraio 2024) Polemiche in Spagna per il gol del pari di Osimhen in Napoli-Barça: i media parlano di “mossa di judo” su Iñigo Martínez non ravvisata dall’arbitro. CALCIO NAPOLI – Non si placano le polemiche in Spagna per il gol del definitivo 1-1 di Victor Osimhen in Napoli-Barcellona, match di andata degli ottavi di Champions League. Nel mirino la convalida della rete da parte dell’arbitro Zwayer nonostante le proteste dei blaugrana. Secondo il Mundo Deportivo, il nigeriano avrebbe effettuato “una mossa di judo” per liberarsi dalla marcatura del difensore Iñigo Martínez prima di battere ter Stegen. Una dinamica non ravvisata dal direttore di gara ma evidente in alcuni replay non trasmessi dalla ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di giovedì 22 febbraio 2024) Polemiche inper il gol del pari diin Napoli-Barça: i media parlano di “di” sunon ravvisata dall’arbitro. CALCIO NAPOLI – Non si placano le polemiche inper il gol del definitivo 1-1 di Victorin Napoli-Barcellona, match di andata degli ottavi di Champions League. Nel mirino la convalida della rete da parte dell’arbitro Zwayer nonostante le proteste dei blaugrana. Secondo il Mundo Deportivo, il nigeriano avrebbe effettuato “unadi” per liberarsi dalla marcatura del difensoreprima di battere ter Stegen. Una dinamica non ravvisata dal direttore di gara ma evidente in alcuni replay non trasmessi dalla ...

In Spagna protestano per il gol di Osimhen in Napoli-Barcellona : “Una mossa di judo” - Polemiche e proteste dalla Spagna per il gol di Osimhen in Napoli-Barcellona: nel mirino l'arbitro tedesco Felix Zwayer che non ha considerato falloso il modo in ... (fanpage)

Stuprò una donna in discoteca, Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere: L'aggressione risale al 2022. L'ex calciatore di Juventus e Barcellona dovrà risarcire la vittima con oltre 150mila euro ... unionesarda Il Tar conferma: "Vietato sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti": La sentenza è stata emessa dopo il ricorso di un avvocato che era stato multato (e daspato) nel 2019 per essersi seduto, in segno di protesta, sulla scalinata a piazza di Spagna ... romatoday

