In preda all’alcol a bordo dell’autobus Passeggera fatta scendere dalla Polizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tensione ieri mattina adi un autobus di Autolinee Toscana. Protagonista una donna salita con una bottiglia in mano che avrebbe iniziato a gridare e a farneticare creando disordine e preoccupazione fra i passeggeri. Ma riavvolgiamo la pellicola. Erano le 7,40 circa quando sulla linea P1, quella che dalle frazioni a nord di Arezzo (Ponte Buriano, Meliciano e Quarata) arriva in città, la donna, stando alle testimonianze dei passeggeri (giovani e i loro familiari), avrebbe iniziato a urlare. Sembrava in stato confusionale, probabilmente sotto effetto dell’alcol che aveva bevutobottiglia che si trascinava dietro, gridando frasi sconnesse. La situazione è diventata di difficile controllo, tanto che l’autista del pullman ha deciso di fermare la corsa e allertare le forze dell’ordine. Una volta giunte sul posto, hanno fatto ...

